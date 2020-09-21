На автовокзале Северодонецка правоохранители “вычислили” боевика “ЛНР”

Бойцы батальона «Луганьк-1» им. Героя Украины Сергея Губанова, которые несут службу на автовокзале г.. Северодонецк, во время проверки документов граждан выявили 45-летнего жителя г. Алчевск (временно оккупированная территория Луганской области), который согласно баз Национальной полиции значится как участник незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

По словам мужчины, он в 2015 году получил повестку с призывом на “службу” в “военных рядах” так называемой “народной милиции” «ЛНР». Заключив контракт на полгода, вступил в хозяйственный взвода танковой части НВФ «ЛНР», где занимался ремонтом военной техники, а именно – танков. За что ежемесячно получал заработную плату в размере 15000 российских рублей.

В декабре 2015 года, по словам мужчины, когда руководство “подразделения” в обязательном порядке отправляло боевиков на боевые позиции, он, опасаясь за свою жизнь, покинул ряды незаконных вооруженных формирований.

Сейчас мужчина сотрудничает со следствием.