НВФ ввели новые ограничительные меры из-за распространения коронавируса на оккупированной Луганщине

С целью предотвращения распространения COVID-19 на временно неподконтрольной территории Луганщины НВФ ввели новые ограничительные меры.

Об этом сообщают сепаратистские ресурсы.

Так, с 21 сентября и до “особого распоряжения” запрещены культурно-массовые мероприятия в “учреждениях образования”, а также “краткосрочные и длительные свидания в исправительных учреждениях”.

Также решили усилить контроль над тем, как работодатели измеряют температуру у работников в начале рабочего дня, и работники носят маски и меняют их каждые 4 часа.

Вместе с тем, телеграмм-каналы пишут, что ситуация в ОРЛО “близка к критической”.