Презентовали второй этап реализации проекта “Водная станция” в Лисичанске

Сегодня, 21 сентября, в Лисичанске команда общественной организации «Город-сад» презентовала второй этап реализации проекта «Водная станция».

Об этом сообщает пресс-служба Лисичанской военно-гражданской администрации.

К обсуждению реализации проекта присоединились представители Луганской областной государственной администрации, военно-гражданской администрации города Лисичанск, Лисичанской городской ДЮСШ, Лисичанского педагогического колледжа, общественности и СМИ.

Открыла мероприятие начальник отдела по делам семьи, молодежи и спорта Нина Нецвет. Нина Петровна напомнила присутствующим, что в 2019 году команда «Город-сад» разработала и представила дизайн, бренд и архитектурный план «Водной станции» (подробнее по ссылке), а также отметила , что этот проект имеет региональную значимость и нуждается в финансовой поддержке облгосадминистрации.

Со вторым этапом реализации проекта ознакомила координатор проектов ОО «Город-сад», менеджер проекта «Водная станция» Ольга Гвоздик. Данным проектом предлагается отремонтировать зону для байдарок и каноэ, зону для легкой атлетики, футбольные и баскетбольные площадки. Также сделать зону workout с современными уличными тренажерами для того, чтобы каждый мог посетить «Водную станцию» и провести время с пользой.

«В проектах учтены пожелания и интересы жителей города. Мы очень хотим, чтобы он был реализован, хотим, чтобы менялся Лисичанск, менялась Луганщина! И мы вместе с вами попробуем это сделать », – подчеркнула менеджер проекта« Водная станция ».

Также Ольга Гвоздик донесла до присутствующих видение общественной организации по реализации проекта: «Осознавая, что это дорогостоящий проект, понимая насущные потребности вашей громады, мы начинаем частичную реализацию. До конца 2020 года мы планируем установить workout-зону с тренажерами для молодежи. Для этого мы собираем средства. Соберем вместе 122 230 гривен и поможем горожанам снова приобретать первенство в спорте »

Для этого команда общественной организации «Город-сад» добавила проект «Водная станция» на платформу Спильнокошт – краудфандинг в Украине, благодаря которой каждый житель города, представитель учреждения, заведения, организации сможет внести свой вклад в реализацию этого проекта.

Ольга Гвоздик отметила, что это лишь одна из моделей сбора средств. Надо рассматривать возможность подачи данного проекта в Государственный фонд регионального развития и искать поддержку у международных и всеукраинских организаций, у разных доноров и бизнеса.

Кроме того, начальник управления молодежи и спорта Луганской ОГА Антон Волохов дал практические полезные советы по подготовке проекту для участия в конкурсном отборе проектов, которые могут реализовываться за счет средств Государственного фонда регионального развития.

Фондирование проекта начато.

По состоянию на 21 сентября текущего года уже собрано 1850 гривен. Опыт общественной организации «Город-сад» по реализации проектов с другими громадами говорит, что это неплохой старт.

Внести свой вклад в реализацию проекта «Водная станция» можно по следующей ссылке