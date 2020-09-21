Тука рассказал, сколько лет нужно, чтоб “сшить” Украину: “Не знаю, на чем базируются оценки сроков Резникова”

На реинтеграцию Донбасса в состав Украины понадобится три года, а не 25 лет, сообщает Диалог.UA.

Комментируя тематическую правительственную программу, такое мнение в эфире ОбозревательTV высказал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

“Если врагу понадобилось 6 лет для того, чтобы, как говорит Резников, разорвать страну, то для того чтобы ее сшить, по моим оценкам, нам понадобится 3-5 лет”, – подчеркнул Тука.

Он добавил, что не знает, на чем вице-премьер Резников сегодня базирует свои сроки реинтеграции ОРДЛО. “Возможно, когда появится какая-то суперстратегия, то будет понятно”, – отметил политик.

В то же время, говоря о 3-5 годах возвращения оккупированных территорий, Тука отмечает, что это буде реализовано только в том случае, если на Донбасс зайдет власть Украины, будет работать украинская судебная система, украинские банки, министерства и пр.