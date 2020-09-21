Областной лабцентр опровергает информацию о прекращении бесплатного тестирования на COVID-19 методом ПЦР

Вирусологическая лаборатория ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины” выполняет бесплатно все исследования методом ПЦР, предусмотренные стандартом оказания медицинской помощи, утвержденными приказом МЗ Украины от 17.09.2020 г. № 2122. А именно: пациентам с подозрением на COVID-19, больным пневмонией, с тяжелым острым респираторным синдромом, больным другими острыми респираторными вирусными инфекциями с целью дифференциальной диагностики, контактным лицам при появлении симптомов, которые не исключают COVID-19 и лицам, у которых при проведении исследований методом ИФА выявлено IgA, IgM, IgG.

Так в пресс-службе Центра отреагировали на появившуюся в СМИ информацию о прекращении проведения бесплатного тестирования методом ПЦР.

Необходимость проведения исследования определяет семейный врач или врач стационара.

“Отбор и доставка материала для исследования проводится учреждениями здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь. ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины» не проводит отбор образцов для исследования. Вирусологическая лаборатория Центра обеспечена достаточным количеством тест-систем и дополнительных материалов для проведения ПЦР-тестов, кроме того постоянно осуществляются дополнительные закупки”, – сказано в сообщении.