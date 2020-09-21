В Луганской области пенсионер умер от осложнений, вызванных COVID-19

За сутки в Луганской области зафиксировано пять новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Северодонецк – один человек, Новопсковский район – два, Сватовский – один, Станично-Луганский – один.

Все они прибыли из временно оккупированных территорий.

Вследствие осложнений от COVID-19 умер 71-летний мужчина – житель Кременского района.

За все время исследований на Луганщине диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 762 человек.

Из них выздоровели – 404; лечатся – 352 (73 – в стационаре; 279 – амбулаторно).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 44,24%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 21 сентября (09:00) в Украине 178 353 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 3583 летальные, 78184 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 2675 новых случаев. Всего проведено 2058638 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 672 пациента.