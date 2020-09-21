“Блокируют все”: Кравчук рассказал об ультиматумах РФ и ОРДЛО на переговорах ТКГ

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что если Верховная Рада не изменит постановление о местных выборах – это заблокирует не только обмен пленными, но и всю работу Трехсторонней контактной группы.

Об этом он заявил в комментарии Суспільному.

“Сегодня уже очевидно, на всех встречах Трехсторонней контактной группы, все вопросы, которые обсуждаются упираются в одно: Россия и ОРДЛО заявляют официально, что пока не будет изменено постановление Верховной Рады, то все вопросы будут заблокированы”, – заявил Кравчук.

Он добавил, что “если нет желания одной стороны договариваться, а есть желание только Украины, то поле маневра сужается и его не существует по конкретным вопросам, но мы должны искать ответы на все вопросы”.

Кравчук уточнил, что не знает, изменит ли Верховная Рада постановление.

Между тем вице-премьер-министр, первый заместитель председателя делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Алексей Резников предлагает Верховной Раде принять альтернативное решение относительно местных выборов, которое позволит разблокировать переговоры с Россией.

“Принимать то или иное решение по изменению или уточнению этого постановления – это исключительно прерогатива украинского парламента. (…) Но если парламент Украины сможет проявить коллективную мудрость и принять какое-то другое решение, которое подчеркнет восприятия Украины минского процесса как сейчас безальтернативной площадки для переговоров , которое подтвердит полномочия украинской делегации и продемонстрирует доверие к ней? Такое решение даст важный сигнал нашим западным партнерам и международным посредникам с ОСБЕ. Оно бы расширило поле маневра для нашей работы в Трехсторонний контактной группе “, – заявил Резников в Раде 18 сентября.