Анна Седокова ответила хейтерам, критикующим ее за третий брак

В сентябре Анна Седокова тайно вышла замуж за Яниса Тимму. Брак с 28-летним латвийским баскетболистом стал для певицы третьим, но ее семейному счастью порадовались не все. В Instagram Седокова обратилась к хейтерам и призналась, что в ее успех в свое время не верила даже родная мать.

Фото: instagram.com/annasedokova

“В 22 года, когда я уходила с годовалой Алиной на руках от мужа изменника и алкозависимого, моя мама сказала, что я никому не буду нужна. Со своим ребенком. Разведенка. Прошло много лет, и каждый день я продолжаю доказывать своей маме, что она не права. Как не правы те, кто ставит крест на себе, – написала она. – После свадьбы у меня появился новый вид комментаторов-хейтеров. Одна девушка под невинной фотографией в свадебном аккаунте написала: “Я ее раньше обожала, я сейчас ненавижу”. Женщины за 40 пишут мне едкие комменты типа “опять замуж” или какой-то бред про моих детей. Но я девочка взрослая и понимаю, что они пишут о себе. Я – отражение их комплексов. Я – отражение их не веры в себя”.

Седокова настаивает, что жизнь может развернуться и полностью изменится в 50, 60 или даже 80, главное – верить в себя. “Если бы я послушала свою маму в 22, то моя бы закончилась тогда, – призналась она. – Ищите любовь, стремитесь к добру и доверяйтесь своему сердцу и инстинктам. Никогда не думаете, что это конец. Это всего лишь новое начало”.

Напомним, что Анна Седокова воспитывает троих детей от прошлых отношений, а у Яниса Тиммы есть сын от первого брака.

Недавно Анна Седокова поделилась неприятной историей, которая случилась в ее жизни. Личная помощница певицы увлеклась онлайн-казино, куда ушли все деньги, в том числе и одолженные у работодательницы средства.

А также рассказала об изменах покойного Валентина Белькевича. Брак певицы и капитана киевского “Динамо” продлился два года.

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