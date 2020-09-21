Споткнулся о ведро с кипятком: в ОРЛО 10-летний мальчик попал в реанимацию с ожогами

Во временно неподконтрольном Антраците получил ожоги 10-летний мальчик.

Об этом сообщает так называемое “МЧС ЛНР”.

Вечером 20 сентября спасателям позвонила медсестра приёмного отделения и сообщила, что из посёлка Крепенский ( относится к Антрациту – прим. ) к ним привезли ребёнка. Со слов матери, мальчик, переходя из одной комнаты в другую, споткнулся о ведро с горячей водой, стоящее на полу. Родители сразу же обратились в скорую помощь.

С ожогом кипятком правого бедра І-ІІ степени, до 7% поверхности тела, ребёнка госпитализировали в реанимацию. Сейчас его уже перевели в травматологию, мальчик находится в состоянии средней тяжести.