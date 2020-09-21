Благотворители передали помощь многодетной матери, чье имущество сгорело в результате пожара 2 сентября

Сотрудники гуманитарного центра Пролиска – Станица Луганская передали Антонине, жительнице села Нижнетеплое, которое расположено в нескольких километрах от линии разграничения сторон, набор с вещами первой необходимости, предоставленный UNHCR Ukraine – Aгентство ООН по делам беженцев в Украине. Дом и все имущество женщины сгорели во время пожара 2 сентября.

Об этом сообщает Гуманитарная миссия “Пролиска”.

В набор от УВКБ ООН входят комплекты постельного белья, одеяла, посуда, полотенца и пластиковые канистры для питьевой воды.

“Антонина — многодетная одинокая мать. Ранее сотрудники гуманитарного центра передавали семье, у которой сгорело все имущество, одежду из социального хаба, предоставляли продукты питания и гигиенические наборы. Также Антонина была проанкетирована по программе единоразовой финансовой помощи в области защиты от Агентства ООН по делам беженцев для приобретения вещей первой необходимости”, – сказано в сообщении.

Напоминаем, 2 сентября в с. Нижнетеплое произошло возгорание лесного массива. В связи с сильными порывами ветра огонь перекинулся на дом Антонины, который расположен недалеко от леса. К вечеру того же дня, пожар был ликвидирован.