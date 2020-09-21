В библиотеке Горского проводят ремонтные работы

В Горском библиотечном филиале Попаснянской районной централизованной системы проводятся ремонтные работы.

Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской РГА.

Эти работы стали возможны в рамках реализации проекта «Продвижение прав человека и гендерного равенства посредством мобилизации громад для расширения возможностей», который финансируется в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира и внедряется Украинским Женским Фондом и ООН Женщины в Украине, и при финансовой поддержке Попаснянской райгосадминистрации.

В частности, сейчас ремонтируется кровля здания и его парапет, уже установлены две железные двери и вскоре будут установлены пластиковые окна на двух этажах заведения.







Кроме того, в рамках указанного проекта на базе городской библиотеки проводятся встречи в дискуссионном видео-клубе Ресурсного центра «От дискуссии к действию».



Реализация этого проекта стала возможной благодаря участию Группы самопомощи «Добродия» и общественной организации «Горский БУМ» в конкурсе грантов, который реализует четыре агентства ООН Программа развития ООН (ПРООН), Структура ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН женщины), Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).