На Луганщине будут судить врача-стоматолога, по вине которого умерла женщина

Прокурорами Новоайдарского отдела Северодонецкой местной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении врача Новоайдарского районного территориального медицинского объединения по факту ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для больного (ч. 1 ст.140 УК Украины).

Об этом сообщает прокуратура Луганской области.

Следствием установлено, что в июле 2019 на прием к врачу-стоматологу попала пациентка с зубной болью. При обращении женщины медработник провел ее обследование не в полном объеме и установил неправильный диагноз.

Дальнейшая тактика лечения привела к развитию осложнений и ухудшению состояния здоровья. Больная не получила надлежащей медицинской помощи, из-за чего на четвертый день умерла.



Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Новоайдарского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Луганской области.

Справка: санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или исправительных работ сроком до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 2 лет, или лишение свободы на тот же срок.