Переселенка из Луганска получила премию Нансена

Татьяна Баранцова, общественный деятель из Луганска, ВПЛ и человек с инвалидностью, который помогает детям и молодежи с инвалидностью, стала региональным победителем ежегодной премии имени Нансена в европейском регионе. Об этом стало известно в понедельник, 21 сентября, сообщает Зеркало недели

До Баранцовой премией Нансена только один раз был награжден лауреата из Украины – в 1998 году им стал Мустафа Джемилев.

Баранцова является соучредителем украинской общественной организации Луганской областной молодежной общественной организации “АМИ-Восток” (Молодежная общественная организация “Ассоциация молодых инвалидов Восточного Донбасса – Восток”, с 2020 года внесены изменения Луганская областная организация «Ассоциация женщин, молодежи, семей с инвалидностью Восточного Донбасса – Восток» ) в Луганске в 2002 году. Организация выступала за изменения и защиту прав людей с инвалидностью.

С началом конфликта в Донбассе организация Баранцовой адаптировалась к новым реалиям и сосредоточила свою деятельность на продвижении прав ВПЛ и перемещенных детей и молодежи с инвалидностью. Также организация занимается инновационными способами по вопросам, касающихся травли (буллинга) в школах и поддержки через онлайн-обучение, помощь в поиске работы, юридическую поддержку и т.п. для молодых взрослых инвалидов и семей с ребенком, имеющим инвалидность.

“Ами-Восток” ежегодно помогает тысячам людей в их различных видах деятельности, таких как программа Интернет-школы «Бригантина», помогая примерно 1000 детям с инвалидностью, которые сталкиваются с трудностями в интеграции своего нового места жительства, чтобы улучшить свои школьные результаты.

Премия имени Нансена ежегодно присуждается Верховным комиссаром ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) как признание выдающегося служения людям, и в частности тем, кто были вынуждены покинуть свои дома из-за войны и преследования – беженцам и вынужденным переселенцам. Награда была создана в 1954 году в честь лауреата Нобелевской премии мира Нансена, который, будучи на должности Верховного комиссара по делам беженцев Лиги Наций, достиг значительных успехов в оказании помощи вынужденным переселенцам. Вместе с тем, Нансен отдал свою Нобелевскую премию мира для помощи детям Украины.

В рамках награждения, которое поддерживают правительства Швейцарии и Норвегии, Норвежский совет беженцев (NRC) и Фонд IKEA, ежегодно комитетом выбираются победители из регионов Африки, Америки, Азии, Европы и Ближнего Востока.