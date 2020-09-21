Отделения больниц, стадион, спортзал школы: какие объекты ремонтируют в Станично-Луганском районе. ФОТО

За счет государственного бюджета продолжается ремонт стадиона «Нива» и ремонт спортивного зала Станично-Луганской ООШ №1. А за счет районного бюджета идет капитальный ремонт второй части хирургического отделения на 4-м этаже Центральной районной больницы в Станице Луганской и терапевтического отделения филиала ” Петропавловская больница “КНП” Станично-Луганское РТМО “.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА.

Капитальный ремонт второй части хирургического отделения на 4-м этаже Центральной районной больницы. Сейчас уже установлены двери, проложена система электросети, продолжается укладка плитки, демонтированы перегородки в санузлах, планируется замена сантехники, оборудования туалетов и помещений.



А в терапевтическом отделении филиала “Петропавловская больница” в настоящее время продолжаются демонтажные работы, прокладка системы электросети, укладка плитки.