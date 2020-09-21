Резников об амнистии в ОРДЛО: предателям и убийцам лучше бежать

Под амнистию в отдельных районах Донецкой и Луганской областей не будут подпадать предатели, убийцы, военные преступники, лица, совершившие преступления против человечности и геноцид

Об этом заявил первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске, вице-премьер-министр Алексей Резников, информирует “ДС”.

“Мы сейчас готовим пакет законопроектов о переходном периоде, в котором составной будут законы и о переходном правосудии. Там мы должны дать ответы гражданам Украины, которые проживают на оккупированных территориях, чтобы они четко знали, чтобы не боялись возвращения официальной Украины на эти территории”, — сказал Резников в эфире телеканала “Украина 24”.

По его словам, амнистия не ждет предателей, убийц, “кто совершил военные преступления, геноцид против человечества — им лучше действительно бежать, потому что они понесут наказание полностью, не только в соответствии с украинскими законами, но и ко всем международным конвенциям”.

“Поэтому не надо бояться слова амнистия, вокруг которого много риторики и переживаний. Амнистия должна быть, амнистия постоянно применяется, мы изучаем 260 конфликтов на планете Земля, которые происходили. И каждый раз амнистию официальное правительство затем применяет. Но, конечно, она не касается военных преступников, мародеров, психопатов и т.д.”, — подчеркнул он.