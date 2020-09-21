В ОРЛО “министры” массово идут на больничные: “Косит пневмония”

Так называемый “министр образования ЛНР” Сергей Цемкало и ряд его “подчиненных” ушли на больничный.

Об этом сообщает телеграмм-канал “Донбасский кейс”.

“Как это уже принято в республике, официально заявляют о «пневмонии», хотя совершенно очевидно, что речь идет о коронавирусе.

Также известно о том, что «пневмония» – у семьи министра труда Светланы Малаховой. Это только те случаи, информация о которых «просочилась». Очевидно, что речь идет о довольно многочисленной вспышке. Ведь, несмотря на все декларативные заявления о том, что нужно соблюдать дистанцию, придерживаться правил безопасности и носить маску, игнорировались, в первую очередь, чиновниками”, – сказано в сообщении.

Источник говорит, что пока неизвестно, где проходят лечение так называемые “чиновники”.

“Если исполнять один из последних приказов минздрава, то должны лечиться в больницах по месту прописки. Цель этого распоряжения – разгрузить 1 и 7 больницы Луганска, в которых случился коллапс из-за огромного количества больных с «пневмониями»”, – рассказал телеграмм-канал.