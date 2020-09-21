Украинцам рассказали о войне на Донбассе в цифрах

В сети опубликовали показательные факты о войне на Донбассе. Выяснилось, что по состоянию на 19 сентября она продолжается уже 2 350 дней (если считать считать с начала объявления Антитеррористической операции на востоке в 2014 году).

Такую цифру обнародовали на странице волонтерского фонда “Повернись живим” в Facebook, отметив, что цифры разнообразных потерь Украины растут и меняются каждый день, пишет Антикор

Так, по состоянию на март 2020 года в Книгу памяти погибших были внесены 4 290 фамилий украинских воинов. Жизнь каждого из них забрала война – кого-то убили оккупанты из РФ и контролируемые ею бандформирования, кто умер в госпитале от ранения, а некоторые, находясь на передовой, получили болезнь, которая стала смертельной.

Еще 9 700-10 700 украинских военных и 7-9 тысяч мирных жителей получили ранения, не менее 3 367 гражданских погибли на Донбассе. Это подтверждается данными Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

Что касается социальных объектов, то более 750 школ и детских садов с начала боевых действий были повреждены или разрушены. Не менее показательным фактом является и то, что почти 400 000 детей вынуждены ходить в школы, расположенные вблизи линии разграничения, где обстрелы и мины – обычное дело.

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Как свидетельствуют подсчеты ЮНИСЕФ, дети и учителя в 3 500 учебных заведениях на востоке Украины почти каждый день сталкиваются с опасностями.

“С каждым днем цифры растут, становясь все более ужасными. А война продолжается. Уже седьмой год. Не забывайте об этом. Верьте в свою армию, нашу победу и то, что мы вместе сможем изгнать врага с нашей земли”, – обратились волонтеры к украинским патриотам.