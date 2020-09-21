Резников: Россияне в ТКГ побоялись угощаться шоколадом, который привезла Украина

На встрече переговорщиков Трехсторонней контактной группы в Минске представители украинской делегации угощали присутствующих шоколадом, при том российская сторона угощаться отказалась.

Об этом в эфире телеканала Украина 24 рассказал вице-премьер Алексей Резников, передает inforesist.org

По его словам, украинцами в ТКГ была применена определенная тактика. В частности, переговорщики привезли на встречу шоколад и угощали всех присутствующих, однако россияне отказались брать угощение из рук украинцев.

«Почему-то они переживают. А ведь шоколад куплен в Германии в магазине», — отметил Резников.

Вице-премьер также подчеркнул, что украинцы стараются не осуществлять каких-либо коммуникаций без присутствия французских и немецких коллег.