Резников высказался о миротворцах на Донбассе: вопрос отложен, но не снят с повестки

Вопрос миротворческой миссии ООН на Донбассе пока что отложен, но не снят с повестки дня. Украине нужна будет помощь миротворцев в урегулировании конфликта на Донбассе.

Об этом в эфире телеканала “Прямой” заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, передает РБК-Украина

“Вопрос миротворцев обсуждали в свое время наши дипломаты на уровне Совбеза ООН. Присутствовала дискуссия, какого характера будет эта миссия (установление мира или поддержание мира), где именно будут присутствовать миротворцы: по всей территории Донбасса, на линии разграничения, на границе с Россией. Здесь был спор двух позиций и где-то посередине, теоретически, могли сойтись, но они это отложили”, – пояснил он.

По словам Резникова, миротворческая миссия на Донбассе могла бы стать одним из вопросов переговоров на уровне лидеров стран “нормандской четверки”.

“Но тогда генеральный секретарь ООН должен будет отправить оценочную миссию, тогда он делает запрос на бюджетное финансирование, а тогда уже Совбез ООН должен поддержать это финансирование”, – добавил министр.