Боевики открыли огонь по позициям ВСУ на Донбассе

В понедельник, 21 сентября, боевики “Л/ДНР” и российские подразделения нарушили режим перемирия и обстреляли позиции ВСУ.

Об этом сообщается на странице в Facebook пресс-центра штаба ООС, информирует Диалог.UA.

С началом новой недели противник дважды обстрелял позиции украинской армии из стрелкового оружия. Кроме того, боевики трижды открывали огонь из гранатомета, предназначенного для стрельбы минами “ПОМ-2”. Под обстрелами оказались украинские защитники вблизи Марьинки, однако потерь среди личного состава ВСУ удалось избежать.

Среди украинских бойцов нет ни убитых, ни раненых.

Отметим также, что в минувшее воскресенье, 20 сентября, боевики и российские наемники открывали огонь в сторону ВСУ вблизи Новоалександровки. Сами обстрелы носили провокационный характер, военнослужащие Украины ответный огонь не открывали.