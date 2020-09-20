В Луганской области еще на двух участках начались дорожные работы. ФОТО

На трассе Н-26 Чугуев – Меловое начались работы на двух участках 70 км.
Об этом сообщает “Укравтодор”.
Речь идет о двух участках от села Евсуг к пгт Меловое в Луганской области:
км 230 + 000 – км 265 + 000
км 265 + 000 – км 300 + 885
Работы ведет подрядная организация ООО «Онур Конструкцион Интернешнл»
В этом году планируется обновить 188,4 км дороги Н-26 Чугуев – Меловое на всей протяженности в двух областях. В Харьковской области продолжается подготовка к вводу в эксплуатацию участка протяженностью 68,4 км, в Луганской – 10 км уже введены в эксплуатацию, на 76 км продолжаются работы.
Также определен победитель тендера на текущий средний ремонт участка км 195 + 000 – 235 + 000. На этом участке вскоре начнет работы ООО «Автомагистраль-Юг».