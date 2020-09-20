Портников рассказал, как войну на Донбассе можно быстро прекратить: “Нужно только одно”

Предложения России по поводу принятия украинской властью тех или иных нормативно-правовых документов для разблокирования переговорного процесса по Донбассу – не более чем отвлекающие маневры. На самом деле весь инструментарий, необходимый для прекращения конфликта на востоке Украины, – в руках у России, сообщает Диалог.UA.

Как рассказал в своем видеоблоге известный украинский журналист Виталий Портников, недавнее заявление вице-премьера по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексея Резникова о том, что переговорный процесс по Донбассу может быть разблокирован после принятия Верховной Радой Украины некоего нормативно-правового документа, – следствие слабого понимания украинской государственной властью тактики, которой в “донбасском вопросе” неукоснительно следуют Кремль и Владимир Путин.

“Для прекращения боевых действий на Донбассе и возвращения оккупированных территорий под контроль Украины нужно только одно: политическая воля Путина, чтоб он дал указание вывести из нашей страны свои войска и своих наемников”, – сказал Виталий Портников.

По его словам, все остальные заявления российской власти – попытки еще более втянуть Украину в затяжной и изнурительный процесс, ведь любое решение наших органов госвласти по Донбассу – это неизбежные дискуссии в обществе, столкновения разных точек зрения, противостояния и, не исключено, даже активное протестное движение.

В Кремле это прекрасно понимают и потому постоянно блокируют переговорный процесс, заставляя Украину принимать на уровне тех или иных органов государственной власти какие-либо решения, которые неизбежно станут источником проблем. А потому единственно верной тактикой Украины должна быть тактика принуждения Кремля к проявлению им политической воли по урегулированию ситуации на Донбассе.