В Северодонецке из-за COVID-19 введены карантинные мероприятия, установленные для «желтого» и «оранжевого» уровней: детали

18 сентября во председательством руководителя военно-гражданской администрации города Северодонецк Луганской области, председателя городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (далее комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС) Александра Стрюка проведено заседание городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
По данным управления здравоохранения, по состоянию на 18 сентября на территории города Северодонецк больных острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 – 38 человек, сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации.
Постановлением КМУ от 22.07.2020р. №641 «Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», предусмотрено, что в зависимости от эпидемической ситуации в отдельных административно-территориальных единицах региона устанавливаются «зеленый» , «желтый», «оранжевый» и «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.
Заместитель начальника управления здравоохранения Сергей Болибок отметил, что по оценке эпидемических показателей в г.Северодонецк наблюдается превышение базового уровня заболеваемости на 100 тыс. населения, что соответствует «оранжевому» уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.
Учитывая вышеизложенное, на выполнение протокола региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС от 14.09.2020р. №39, с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, на территории города Северодонецк комиссией в частности решено:
Дополнительно к противоэпидемическим ограничениям, установленных для “зеленого” уровня эпидемической опасности, ввести на территории города Северодонецк карантинные мероприятия, установленные для «желтого» и «оранжевого» уровней эпидемической опасности распространения COVID-19 в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 22.07.2020р. №641, среди прочего запретить:
- работу после 23-х и до 7 часов субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания с организацией досуга (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос;
- деятельность хостелов;
- деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц;
- деятельность спортивных залов, фитнес-центров, кроме спортивных залов, фитнес-центров, которые осуществляют прием посетителей не более одного человека на 10 кв. метров помещения;
- перевозки пассажиров автомобильным (кроме такси) и городским транспортом в количестве более 50 процентов количества мест для сидения, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства или определенных в регистрационных документах на это транспортное средство, при условии рассадки пассажиров со свободным местом рядом, спереди, сзади;
- прием посетителей заведения торгового (в том числе в магазинах, расположенных в торгово-развлекательных центрах) и бытового обслуживания населения, кроме случаев обеспечения пребывания в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров торговой площади;
- деятельность по предоставлению услуг общественного питания, кроме случаев приема посетителей с обеспечением наполненности не более чем на 50 процентов посадочных мест в помещении заведения.