Кравчук назвал условие, при котором возможна новая инспекция с боевиками на Донбассе

Первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что совместное с боевиками инспектирование украинских позиций возможно только в случае, если такое инспектирование будет проводится и на стороне боевиков.

Об этом он рассказал в интервью “Радио Свобода”.

Кравчук пояснил, что на данный момент не отработаны механизмы контроля за соблюдением договоренностей, который возложен на мониторинговую миссию ОБСЕ.

“Вот вчера мы договорились отработать механизм, только после этого, когда отработаем механизм, он начнет работать, будем исследовать, опять же с помощью мониторинговой миссии, которая работает в рамках трехсторонней контактной нашей группы, и будем дальше идти вперед“, – сказал он.

При этом украинская сторона будет настаивать, чтобы любые совместные инспекции осуществлялись по обе стороны линии разграничения.

“Я не знаю как решит, как мы решим, это не одна Украина будет решать. Украина может решать только в одном случае – то, что будет, чтобы оно не было одностороннее. Если инспектирования, то у нас и у них, потому что мы имеем десятки, около 50 случаев, я подчеркиваю, около 50 случаев, когда та сторона нарушает те же договоренности минские, как они говорят, что нарушаем мы“, – говорит Кравчук.

Он добавил, что ситуации, в которой пророссийские наемники будут предъявлять требования к Украине, а Украина не сможет воздействовать на них через ОБСЕ, быть не может.

Как сообщал “источник”, ранее Леонид Кравчук заявил, что боевики ОРДЛО должны организовать доступ Международного комитета Красного Креста (МККК) к пленным украинцам, которых удерживают боевики.