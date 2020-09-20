Турецкая фирма по просьбе властей и местных жителей отремонтировала дорогу в селе на Луганщине

Предприятие «Онур Конструкцион Интернешнл” в качестве помощи громадам отремонтировало часть асфальтового покрытия в направлении школы в селе Артема Станично-Луганского района и дорогу, которая ведет от трассы в населенный пункт.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА, передает “Луганский Радар”.

Таким образом предприятие откликнулось на просьбу райгосадминистрации, Нижнетепловского сельского совета и жителей самого села Артема.

Накануне это же предприятие отремонтировало асфальтовое покрытие на центральной улице села Нижнетеплое и заасфальтировало площадь перед домом культуры.

Стоит отметить, что «Онур Конструкцион Интернешнл” – это одна из трех фирм-подрядчиков, занимавшихся ремонтом трассы от Станицы Луганской до Северодонецка.