Турецкая фирма по просьбе властей и местных жителей отремонтировала дорогу в селе на Луганщине

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Предприятие «Онур Конструкцион Интернешнл” в качестве помощи громадам отремонтировало часть асфальтового покрытия в направлении школы в селе Артема Станично-Луганского района и дорогу, которая ведет от трассы в населенный пункт.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА, передает “Луганский Радар”.

Таким образом предприятие откликнулось на просьбу райгосадминистрации, Нижнетепловского сельского совета и жителей самого села Артема.

Накануне это же предприятие отремонтировало асфальтовое покрытие на центральной улице села Нижнетеплое и заасфальтировало площадь перед домом культуры.

На изображении может находиться: облако, небо, дерево, на улице и природа
На изображении может находиться: облако, небо и на улице
На изображении может находиться: небо, облако, дерево, на улице и природа
На изображении может находиться: небо, дерево и на улице
На изображении может находиться: на улице
На изображении может находиться: один или несколько человек, небо и на улице

Стоит отметить, что «Онур Конструкцион Интернешнл” – это одна из трех фирм-подрядчиков, занимавшихся ремонтом трассы от Станицы Луганской до Северодонецка.