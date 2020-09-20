+19 новых случаев COVID-19 на Луганщине за минувшие сутки

География выявленных заболеваний: город Северодонецк – пять человек, город Лисичанск – четыре, город Рубежное – один, Беловодский район – один, Кременской – один, Марковский – один, Попаснянский – четыре, Станично-Луганский – один, Старобельский – один.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Среди них: восемь – из числа ранее определенных контактных лиц, шесть прибыли из временно оккупированных территорий, четыре – с клиническими проявлениями тяжелого течения ОРВИ, одна – больной пневмонией.

За все время исследований на Луганщине диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 757 человек.

Из них выздоровели – 404 (2 за последние сутки); лечатся – 348 (70 – в стационаре; 278 – амбулаторно).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 42,4%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 20 сентября (на 9:00) в Украине 175 678 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3557 летальных, 77512 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2966 новых случаев. Всего проведено 2038850 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 758 пациентов.