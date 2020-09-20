После передышки от коронавируса над Европой нависла угроза смертельной осени – Bloomberg

Каникулы и вечеринки привели к всплеску Covid-19 в конце лета в Европе.

Как сообщает “источник”, об это пишет издание Bloomberg.

Согласно статистике, пока в странах уменьшилось количество смертей от коронавируса. Однако, по словам специалистов, такая ситуация может быть временной.

Специалисты утверждают, что вирус охватывает Европу с новой силой. Об этом свидетельствуют рост случаев заболевания среди пожилых людей и смертность среди пенсионеров. Неутешительная ситуация в домах престарелых.

Во Франции, Италии, Германии, Нидерландах и Британии вирус снова начал распространяться среди пожилых людей. Во Франции зараженных в возрасте около 75 лет стало вдвое больше за последние три недели. Число пациентов в больницах растет. Потому в ближайшие недели медики ожидают рост количества зараженных.

Такую же информацию предоставляют в Италии и Германии. Власти призывают пожилых людей беречь себя, уменьшить контакты и реже выходить на улицу.

Как сообщал “источник”, в ходе проведенного недавно исследования ученые пришли к выводу, что антитела к Covid-19 могут находиться в крови пациентов, перенесших коронавирус, до четырех месяцев, а не 40-70 дней, как считали ранее.