В Минск начали стягивать военную технику накануне новой акции протеста: фото и видео

В воскресенье, 20 сентября, в Минске заметили военные машины с колючей проволокой и автозаки. Площадь Независимости в столице Беларуси уже перекрыли.

Об этом сообщает TYT.BY.новости.

Колонну военной техники заметили под Минском утром, машины с колючей проволокой направлялись в сторону белорусской столицы из Уручья.

Вскоре в Минске заметили колонны военной техники, которые ехали сторону площади Независимости.

Также военную технику и автозаки заметили у “Рубин Плаза”.

Площадь Независимости уже перекрыта металлическими ограждениями.

Металлическими ограждениями перекрывают подходы к Александровскому скверу. За ним находится Купаловский театр и здание администрации президента.

Как сообщал “источник”, минувшими выходными, 12-13 сентября, во время Марша женщин в Минске неизвестные люди в зеленой форме и балаклавах задержали нескольких его участниц. Защищаясь, женщины срывали маски с нападавших на них силовиков.