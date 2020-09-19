На Луганщине зафиксировано 29 новых случаев COVID-19 за минувшие сутки

География выявленных заболеваний: город Северодонецк – десять человек, город Лисичанск – десять, Беловодский район – один, Кременской – два, Новоайдарский – один, Станично-Луганский – два, Старобельский – три.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Среди них: 11 прибыли из временно оккупированных территорий, 13 – из числа ранее определенных контактных лиц, пять – больные пневмонией.

За все время исследований на Луганщине диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 738 человек.

Из них выздоровели – 402 (34 за последние сутки); лечатся – 331 (73 – в стационаре; 258 – амбулаторно).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 44,24%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 19 сентября (на 9:00) в Украине 172 712 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3516 летальных, 76754 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 3240 новых случаев. Всего проведено 2014923 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 1268 пациентов.