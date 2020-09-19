Часть Луганщины попала в “желтую” зону: детали

«Желтый» уровень опасности введен в Лисичанске, Северодонецке и в Беловодском, Марковском, Меловском, Станично-Луганском, Старобельском районах Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Решение о пересмотре уровней эпидемической опасности распространения COVID-19 принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 18 сентября.

Новое распределение вступит в силу с 00:00 21 сентября 2020.

Напомним, что такие эпидемические уровне устанавливаются на 14 дней.

Онлайн-карта эпидемических показателей

http://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b8ea3d22c51246528a…

Поэтому, в этих городах и районах области вводятся следующие ограничения:

✓ запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно;

✓ на входе в заведение или на мероприятие нужно разместить информацию о возможном количестве посетителей. Контроль должен осуществлять владелец помещения или организатор события;

✓ ограничения зеленой зоны сохраняются.

С полным перечнем городов и районов, где установлен «красный», «оранжевый» или «желтый» уровне, можно ознакомиться по ссылке .