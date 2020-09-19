Кернес может продолжить руководить Харьковом, не участвуя в выборах: в чем суть схемы

Действующий мэр Харькова Геннадий Кернес даже несмотря на свое отсутствие из-за его экстренной госпитализации в берлинскую клинику “Шарите”, может сохранить свое влияние на политическую ситуацию в регионе.

Об этом говорится в статье “источника”.

“Влияние Кернеса может пошатнуться только в случае его длительного отсутствия. За такое количество лет у него сформировалась хорошая команда, которая еще какое-то время по инерции будет работать в привычном режиме. А вот когда эта инерция закончится, и начнут выходить личные интересы, вот тогда можно будет говорить, что влияние Кернеса пошатнулось. Но и это будет зависеть от того, насколько он сумеет удаленно напомнить о себе и раздать указания“, – сказал харьковский журналист Ермаков.

Поэтому сейчас все зависит от состояния здоровья Кернеса и на данный момент говорить о том, что его госпитализация способна серьезно пошатнуть баланс сил, не стоит. Впрочем, в городе не исключают каких-нибудь сюрпризов в ходе избирательного процесса на местных выборах, среди которых, появление экс-мэра Харькова Михаила Добкина.

“У нас же есть постоянный кандидат, который, правда, несколько оторвался от своей малой родины, но всегда может вернуться на своем мотоцикле – это Добкин. Тем более, он уже раз был мэром под патронатом Кернеса. И в этом плане даже может неплохо получиться для Кернеса, ведь тогда Добкин был мэром, а он секретарем горсовета, но фактически руководил городом. Почему бы не вернуть эту схему обратно”, – говорит Ермаков.

Вместе с тем, сам Добкин ни в какие социологические опросы по Харькову пока не попадал, а сам намекал на свое возможное выдвижение в мэры Киева. Но в любом случае, у кандидатов еще есть шанс зарегистрироваться до 24 сентября. До этого дня свою кандидатуру должна подать и партия действующего мэра “Блок Кернеса — Успешный Харьков”. Если этого не случится – ситуация пойдет по самому непрогнозируемому сценарию.

Детальнее о том, как ухудшение здоровья Геннадия Кернеса может изменить ситуацию с местными выборами в городе читайте в статье “источника”: Фаворит на больничном: сможет ли Кернес бороться за кресло мэра Харькова.