Суд арестовал безработного, напавшего на Балуха

В субботу, 19 сентября, Днепровский районный суд арестовал на два месяца подозреваемого в избиении бывшего политзаключенного Кремля и активиста Владимира Балуха.

Об этом в Facebook написала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Альтернативы содержанию под стражей суд не определил.

“Подозреваемый – 32-летний житель Киевщины, безработный, полностью признает свою вину, отказался от адвоката. По его словам конфликт с потерпевшим произошел на бытовой почве“, – пишет Максимец.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения).

Как сообщал “источник”, ранее журналист Роман Сущенко рассказал, что Балух очнулся и пытался сорвать повязку с головы. Врачи ввели его в медикаментозную кому, чтобы мужчина не смог себе навредить.