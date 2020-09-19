В Беларуси власти забрали 6-летнего сына у участников протестов: детали шокирующей истории

Власти Беларуси по надуманному поводу забрали в приют шестилетнего сына активистов “Европейской Беларуси” Елены Лазарчик и Сергея Мацкойтя. 19 сентября под приютом начали собираться люди.

Об этом написала в Facebook журналистка Ирина Халип.

Она пишет, что 17 сентября Елена Лазарчик была задержана на выходе из офиса правозащитного центра “Вясна”. Елену ни в чем не обвиняли, никаких протоколов не составляли. Просто продержали в полиции до 11 часов вечера.

“А когда Лену выпустили, оказалось, что педагоги средней школы №126, где в первом “Б” классе учится Артем после того как в положенное время – до 18.00 – мать не забрала ребенка из продленки, вызвали органы опеки, и шестилетнего Артема увезли в приют Фрунзенского района. Ни отцу, ни совершеннолетней сестре Марине (ей 23 года), ни бабушке Артема из школы не позвонили, хотя все их контакты есть в личном деле ребенка“, – сказано в публикации.

На следующий день к Елене пришли из опеки проверять условия жизни Артема. Им все понравилось, но копию акта Лене не дали. В районном управлении образования сказали что мать может забрать ребенка из приюта.

“А директор приюта заявила, что поскольку у Лены нет никаких бумаг от государства, разрешающих ей его забрать, то она и не отдаст. На просьбу хотя бы дать увидеть мальчика – успокоить его и удостовериться, что он жив и здоров, отказала, ссылаясь на коронавирус“, – добавила автор публикации.

На выходных все государственные органы закрыты, оформить нужные бумаги можно только с понедельника.

Елена и беларусы, которые возмущены этой историей собрались под зданием приюта, где держат мальчика, в полдень 19 сентября.

“Я прошу всех: давайте поможем Артему. Он пошел в школу в год перемен. Пусть запомнит этот год как лучший в жизни, а не самый страшный“, – пишет Халип.

На Facebook-странице Onliner опубликовали фото с места.

“Сегодня около приюта собрались люди в поддержку Елены. Обсуждают ситуацию с ребенком. Удивляются, как педагоги смогли такое допустить“, – сказано в публикации.

Как сообщал “источник”, Совет ООН по правам человека принял резолюцию о ситуации в Беларуси. В документе сказано о многочисленных фактах издевательств, похищений, высылках и сексуальном насилии.