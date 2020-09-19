В Украине громкий скандал из-за наказания за ответный огонь на Донбассе: реакция Минобороны

Журналист Юрий Бутусов заявил, что Минобороны приказало штрафовать солдат ВСУ за ответный огонь по российским войскам и штрафовать командиров за “неоправданные боевые потери”.

Об этом он написал в Facebook.

“Это следует из сенсационного и позорного приказа №330 министра обороны Украины Андрея Тарана от 16.09.2020, который доведен во все воинские части на фронте и сейчас вызвал крайнее возмущение украинских воинов“, – пишет он.

Бутусов добавил, что приказ вводит дополнительную премию для военных на фронте, но если военнослужащий допускает правонарушение, то его штрафуют и премию сокращают. Среди того, за что могут лишить премии “открытие огня (в том числе в ответ) без приказа соответствующего командира (начальника), кроме случаев военной необходимости”.

“То есть премия выдается армии во время войны, чтобы она не стреляла и не нарушала прекращение огня, а если военнослужащий открывает огонь, в том числе ответный, его могут оштрафовать и лишить премии!“, – пишет журналист.

Его публикация набрала сотни гневных комментариев и тысячи репостов.

“Спасибо всем кто поставил лайк, перепост и написал сам – министерство обороны признало бредовый характер приказа №330, и его, намекает МО могут пересмотреть! Не торопитесь выполнять приказ, надеюсь, его переделают в самое ближайшее время!”, – написал в следующем посте Бутусов.

В свою очередь Министерство обороны Украины написало в Facebook, что боевики на Донбассе постоянно провоцируют украинских военных, чтобы те начали стрелять в ответ. Чтобы именно на Украину возложить ответственность за нарушение договоренностей.

“Мы должны стимулировать бойцов, которые в напряженной, натянутой как струна ситуации, несут свою службу на острие столкновения. Поэтому выплата вознаграждения – шаг правильный и обоснованный“, – сказано в публикации.

Отмечается, что никакого запрета на право и обязанность защищать Родину нет.

“Его не может быть по определению. Действия наших военных в боевой ситуации регламентированы уставом, законами Украины и соответствующими приказами командира. Но боевая обстановка может потребовать и личного решения от каждого воина. Это логично и предсказуемо всеми руководящими документами … Любые панические толкования слитых в интернет документов следует расценивать лишь как провокации“, – подчеркнули в Минобороны.

Как сообщал “источник”, 14 сентября боевики обстреляли позицию ВСУ недалеко от населенного пункта Яковлевка Донецкой области из ручных противотанковых гранатометов. В Минобороны отметили, что обстрел был провокационным, поэтому украинские бойцы огонь в ответ не открывали.