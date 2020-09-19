Анна Седокова вышла замуж в третий раз – как выглядела пара на тайной свадьбе

Бывшая солистка группы “ВИА Гра” Анна Седокова вышла замуж. Для 37-летней исполнительницы этот брак стал уже третьим, и на этот раз она узаконила свои отношения с 28-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

Свадьба состоялась еще 6 сентября, но об этом стало известно только сейчас. Радостной новостью певица поделилась с телеграм-каналом “Антиглянец”, предоставив несколько снимков с торжества.

Свадьба Анны Седоковой и Яниса ТиммыФото: Антиглянец

Пара решила не устраивать шумное гуляние, а просто расписалась в присутствии родных и близких. Но белое платье Седокова все же надела. Певица выбрала для церемонии кружевной наряд от Zuhair Murad и длинную фату.

Свадьба Анны Седоковой и Яниса ТиммыФото: Антиглянец

Напомним, что певица и баскетболист начали встречаться летом прошлого года. Тогда же в СМИ всплыла информация о том, что на момент начала их романа Янис еще был женат, а окончательной причиной разрыва якобы стала Анна. Впрочем, сама исполнительница эту информацию отрицала. В июле 2020 года Тимма сделал Седоковой предложение и она ответила согласием.

Янис Тимма и Анна СедоковаФото: Антиглянец

Анна Седокова воспитывает троих детей от предыдущих отношений: 15-летнюю Алину, 3-летнего Гектора и 9-летнюю Монику. У Яниса Тиммы тоже есть ребенок от первого брака – сын Кристиан.

Недавно Анна Седокова поделилась неприятной историей, которая случилась в ее жизни. Личная помощница певицы увлеклась онлайн-казино, куда ушли все деньги, в том числе и одолженные у работодательницы средства.

А также рассказала об изменах покойного Валентина Белькевича. Брак певицы и капитана киевского “Динамо” продлился два года.

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