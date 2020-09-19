Новое дно в борьбе с Covid-19: в Украине власти пропихивают в больницы опасное “изобретение”

Украинские власти выдвинули странные требования к директорам больниц, которые принимают больных коронавирусом.



Как сообщает “источник”, об этом пишет в Facebook Владимир Корсунов, профессор, завкафедры анестезиологии и интенсивной терапии в Харьковской медицинской академии последипломного образования.

По его словам, чиновники разослали в больницы письма о потребности аппарата ИВЛ – “Новатор”.

“Про этот хлам: еще весной Ассоциация Анестезиологов Украины обратилась к руководству государства с предостережением об опасности этого “изобретения”. После этого вроде прислушались и прекратили пихать этот хлам. Но осенью произошел рецидив маразма”, – отметил профессор и опубликовал письмо властей.

Как ранее сообщал “источник”, с понедельника, 21 сентября, в Украине вступит в силу новое эпидемическое зонирование. Обновленное деление на карантинные зоны утверждено на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в пятницу, 18 сентября.