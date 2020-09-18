Правительство ввело электронную справку для переселенцев

Кабинет министров Украины принял постановление, которым вводится цифровая справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Об этом сообщает “ЛР” со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Сейчас эта справка бумажная, однако теперь она будет доступна и в цифровом виде.

Внутренне перемещенное лицо, в установленном порядке получившие справку ВПЛ будет иметь отражение в электронном виде всей информации, которая есть в этой справке. Для этого нужно лишь установить мобильное приложение «Дія» и пройти электронную аутентификацию.

Справка будет отражать фамилию, имя и отчество ее владельца, пол, информацию о документах, подтверждающих личность, и зарегистрированное и фактическое места жительства.

Е-справку ВПЛ можно предъявлять по месту требования без дополнительного предъявления ее бумажного аналога.

«Это значительно облегчит жизнь ВПЛ. Ведь сейчас эту бумажную справку люди вынуждены носить с собой и предоставлять для получения ежемесячной адресной помощи на проживание и оплаты коммунальных услуг, в банки для получения субсидий, получения гуманитарной помощи, для голосования. Но теперь достаточно иметь только телефон, где установлено приложение «Дія» и автоматически отображается е-справка ВПЛ », – отметил заместитель Министра по вопросам реинтеграции ВОТ Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Снавер Сейтхалилев.

По информации Министерства по вопросам цифровой трансформации, сначала эта справка появится в бета-тесте в мобильном приложении «Дія» . Позже на портале «Дія» будет доступна услуга заказа такой справки онлайн.