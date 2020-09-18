Владимир Остапчук и его невеста вылечились от коронавируса

Украинский телеведущий Владимир Остапчук вылечился от коронавируса: результат его контрольного ПЦР-теста оказался негативным. Поборола Covid-19 и невеста шоумена, нотариус Кристина Горняк.

Радостной новостью влюбленные поделились в своих Instagram Stories. “Мы с Кристиной ликуем. Наши тесты негативные. Мы здоровы”, – сообщил Остапчук, а в доказательство своих слов показал фото результата анализа.

Фото: instagram.com/stories/vova_ostapchuk

Владимир Остапчук заболел коронавирусом 4 сентября. У него поднялась высокая температура, позже подключились другие симптомы, характерные для нового вируса, в том числе и потеря обоняния.

“Первые пять дней был чистый ад. Температура 39.6, приступы кашля, нет вкуса, запаха, ужаснейшая усталость”, – описывал свое состояние шоумен.

Кристина Горняк болела в легкой форме, но обоняние к ней до сих пор не вернулось. Девушка сдала повторный ПЦР и он, как и первый тест, оказался отрицательным.

Из-за коронавируса пара отложила свадьбу, которая была назначена на 1 октября. Новую дату торжества влюбленные пока не объявили.

Владимир Остапчук и Кристина ГорнякФото: instagram.com/kristygor

От коронавируса также вылечилась актриса и участница нового сезона “Танців з зірками” Дарья Петрожицкая. Звезда “Папика” призналась, что она не верила в существование Covid-19, пока не заболела.

К числу звезд, заразившихся коронавирусом, присоединилась украинская певица Камалия и ее семья. По словам артистки, раньше она несерьезно относилась к пандемии, пока Covid-19 не коснулся ее дома.

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