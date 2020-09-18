Телеграмм-канал: реку Ольховку в Луганске “добивают” нечистотами. ФОТО

Остатки реки Ольховка (правый приток Лугани) во временно неподконтрольном Луганске “добивают” сливом нечистот.

Об этом сообщает телеграмм-канал “Донбасский кейс”, передает “Луганский Радар”.

“Вот свежие фото, на которых в тех местах, где в реке Ольховой еще осталась вода, без всякой фильтрации сливают нечистоты”, – сказано в сообщении.

По словам источника, загрязнение воды – далеко не единственная проблема, угрожающая реке.

“Воду из Ольховой активно «выкачивают» фермеры, которые берут ее для полива. При этом арендаторы сельскохозяйственных земель на реке Ольховая (корейцы), которые использую воду из реки для орошения полей, состоят на госучете водопользования и имеют специальное разрешение для полива. То есть, осуществляют деятельность с официального разрешения власти”, – сообщает телеграмм-канал.

Ранее мы писали о том, что от самой реки в некоторых местах осталось лишь сухое русло.

Также мы неоднократно сообщали о катастрофическом обмелении рек и озер на временно неподконтрольной части Луганской области.

В так называемом “Минприроде ЛНР” заявили, что причиной этому якобы является малоснежная зима и жаркое лето.