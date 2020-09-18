В “ОПОРЕ” рассказали о суммах денежного залога для участия в местных выборах на Луганщине

В Луганской области для участия в местных наибольшую сумму денежного залога заплатят за депутатов в Старобельский районный совет – 22 771 грн. Такие расчеты провели представители Гражданской сети ОПОРА.

Сумма денежного залога для участия в выборах зависит от количества избирателей в селе, поселке, городе, районе и области, а также минимальной заработной платы, которая в Украине составляет 5000 грн. Сумму залога определила Центральная избирательная комиссия постановлением ЦИК №246 от 10 сентября. Гражданская сеть ОПОРА разработала калькулятор, с помощью которого можно рассчитать залог на местных выборах. В связи с повышением с 1 сентября размера минимальной заработной платы, вырос и избирательный залог.

В соответствии с Постановлением ВРУ «Об образовании и ликвидации районов» пока на подконтрольной территории Луганской области создано 4 района – Сватовский район, Северодонецкий район, Старобельский район, Счастьенский район (с административным центром в поселке городского типа Новоайдар). Наибольший денежный залог заплатят партии за список депутатов в Старобельский районный совет, а именно 22 771 грн. Депутатам, которые хотят попасть в Сватовский райсовет придется заплатить 13 814 грн, в Счастьенский районный совет – 13 701 грн, в Северодонецкий районный совет – 10352 грн.

Громад, где выборы будут проходить по мажоритарной системе, в Луганской области меньшинство – 7.

Для участия в выборах в 4 районных советов, а также в 9 громадах Луганщины, в которых количество избирателей превышает 10 000, денежный залог заплатят за единый избирательный список партии, независимо от того, сколько кандидатов в него будут включены. Это обусловлено избирательной системой пропорционального представительства, при которой кандидатов выдвигает только партия. Таким образом, для участия в избирательной гонке необходимо оплатить денежный залог в размере 4 минимальных заработных плат на каждые 90 000 избирателей.

В Рубежанскую территориальную громаду сумма залога составляет 10 352 грн, в Старобельскую ТГ – 5813 грн, в Сватовскую ТГ – 4771 грн, в Кременскую ТГ – 4157 грн, в Новопсковскую ТГ – 3908 грн, в Беловодскую ТГ – 3866 грн , в Новоайдарскую ТГ – 3407 грн, в Белокуракинскую Й ТГ – 2826 грн, в Троицкую ТГ – 2679 грн, в Меловскую ТГ – 2272 грн, в Белолуцкую ТГ, Краснореченскую ТГ, Лозно-Александровскую ТГ, Нижнедуванскую ТГ, в Коломыйчихскую ТГ, Чмыровскую ТГ, Шульгинскую ТГ – по 1000 грн.

Размер денежного залога для кандидатов на должность сельских, поселковых и городских голов в Луганской области составляет 5000 гривен. ОПОРА отмечала ранее, что исключение составляют 8 территориальных громад Луганской области, где по решению ЦИК в соответствии с Постановлением № 208 от 30 августа 2020 выборы не состоятся.