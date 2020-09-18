Гуманитарный груз передали на Попаснянщину. ФОТО

Процедура передачи гуманитарной помощи, поступившей в Попаснянский района при содействии международной гуманитарной организации «ACTED», состоялась сегодня, 18 сентября, в Попаснянской райгосадминистрации. Встречал груз председатель райгосадминистрации Роман Власенко.

Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской РГА, передает “ЛР”.



Оказание помощи стало возможным при финансовой поддержке отдела по оказанию гуманитарной помощи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций “OFDA», который является подразделением Агентства США по международному развитию «USAID». Это уже третий груз, который передается в Попаснянский район в рамках проекта «Предотвращение распространения и реагирования на COVID-19 в районах на востоке Украины, пострадавших от конфликта».



«Это очень важный для Попаснянщины груз, поскольку сейчас в районе с каждым днем ​​все больше и больше фиксируется заболевших COVID-19. Такая помощь улучшит диагностические и лечебные возможности наших больниц, поможет выявлять заболевших в образовательных учреждениях », – подчеркнул глава района.







Гуманитарный груз в виде защитных одноразовых халатов, бесконтактных инфракрасных термометров, антисептических средств и локтевых диспенсеров для них, дезинфицирующих средств сегодня уже поступил в медицинские учреждения, отдел культуры, молодежи, спорта и образования райгосадминистрации и Попаснянского участка ГСЧС.