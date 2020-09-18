Четырем школам на Луганщине передали автобусы, приспособленные для детей с особыми потребностями. ФОТО

Председатель Луганской областной государственной администрации – руководитель военно-гражданской администрации Сергей Гайдай 18 сентября принял участие в передаче школьных автобусов четырем учебным заведениям области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации, передает “ЛР”.



Приобретение школьных автобусов на условиях софинансирования согласовано Министерством образования и науки Украины для Троицкой, Белокуракинской, Краснореченской объединенных территориальных громад и Старобельского районного совета.



«Честно говоря, я думал, что мы уже перешли этап перерезания ленточек, но вижу – нет, так что давайте договоримся – я хочу перерезать ленту только один раз, когда мы будем передавать последние автобусы для области, когда полностью все территории будут обеспечены необходимым транспортом, тогда вместе перережем ленточку. Я знаю, что такое работа в сельской местности, и понимаю, что детям действительно нужно попадать в школы вовремя. Знаю и понимаю, как это важно. От вас единственное, что прошу – сделать так, чтобы дети ехали в школу с удовольствием, и чтобы мы их приветствовали после прохождения сдачи ВНО хотя бы от 190 ближе к 200 баллам. А со своей стороны сделаю все возможное, чтобы эти автобусы ездили еще и по хорошим дорогам », – сказал в приветственном слове глава Луганщины.



Справка: согласно распоряжению Кабинета министров Украины от 27.11.2019 № 1106-р областному бюджету Луганщины на 2020 год было предусмотрено 8 миллионов 759 тысяч 900 гривен на приобретение школьных автобусов, в том числе оборудованных местами для детей с особыми образовательными потребностями. По процедуре открытых торгов четыре специальных школьных автобуса предназначены также для перевозки школьников с ограниченной способностью к передвижению. Каждый автобус рассчитан на 24 посадочных места. Общая стоимость автобусов – 8 740 000 грн.