В МинВОТ анонсировали законопроекты по “переходному периоду” на Донбассе

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины готовит пакет законопроектов по переходному периоду после горячей фазы конфликта на Донбассе.



Об этом заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время часа вопросов к правительству в парламенте, сообщает корреспондент Укринформа.

“После горячей фазы любого конфликта обязательно наступает переходный период. Его важная часть – это создание механизма переходного правосудия. Согласно принципам ООН, это право на правду и право на справедливость, это компенсация жертвам агрессии, это ответственность. Нам нужен закон об ответственности, нам придется определять, кто такие коллаборационисты, кто преступники, а кто заложники, кто подпадает под амнистию, а кто нет и должен понести наказание по полной … Минреинтеграции в тесном сотрудничестве с коллегами по правительству предложит на рассмотрение парламента пакет законопроектов по переходному периоду. Там будут ответы и о коллаборационистах, и о порядке амнистии и много других важных положений. Мы будем просить вас их поддержать “, – сказал Резников.

В этом контексте он поблагодарил народных депутатов за принятие вчера в первом чтении законопроекта о наказании за военные преступления.



“Это очень правильный шаг. Мы не избежим этих шагов и не должны их бояться, потому что каждый из них – это сигнал, в том числе миллионам наших граждан, которые сейчас находятся в заложниках оккупационного режима. Когда они поймут наши с вами подходы к ответственности, они будут знать, чего ожидать, и лишатся страхов. Чем быстрее мы дадим людям понять, как мы видим украинское будущее, тем сложнее будет существовать российскому оккупационному режиму “, – убежден вице-премьер.