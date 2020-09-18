В Кременском районе дорогу между селами Невское и Макеевка хотят отремонтировать в 2021 году

Капитальный ремонт дорог между Невским и Макеевкой в Кременском районе запланирован на 2021.

Об этом сообщает пресс-служба Кременской районной государственной администрации, передает “ЛР”.

О планах на ремонт глава райгосадминистрации Олег Клименчуков рассказал жителям Невской сельской громады 16 сентября во время его рабочей поездки совместно с заместителем председателя районного совета Борисом Руденко.

Соответствующие предложения были направлены в областную администрацию и Службу автомобильных дорог Луганской области. В настоящее время есть информация, что дорога между этими населенными пунктами включена в перечень приоритетных объектов для капитального ремонта на следующий год.

Общаясь с жителями громады, Олег Клименчуков в очередной раз призвал каждого активно участвовать в формировании представительного органа Краснореченской ОТГ, в состав которой войдет Невское после проведения местных выборов 25 октября. От того, насколько эффективным будет центр принятия управленческих решений, будет зависеть развитие ОТГ, которая по завершению реформы децентрализации будет иметь гораздо большие полномочия и возможности.

С визитом чиновников совпал выезд в Невское бригады врачей. При содействии районной госадминистрации и Центра оказания первичной медико – санитарной помощи в этот день в селе работали специалисты Луганской областной клинической больницы.