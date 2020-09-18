Украина отказала “Л/ДНР” и Кремлю в главном требовании по Донбассу – Резников

Украина не намерена менять Конституцию и закреплять в Основном законе норму об “особом статусе” Донбасса. Первый замглавы делегации ТКГ Алексей Резников с трибуны Парламента озвучил позицию Банковой относительно оккупированных территорий, заявив о необходимости трансформации Минских соглашений.

Об этом сообщает Диалог

“Президент Украины во время декабрьского саммита прошлого года лидеров “нормандского формата” в Париже дал четкое понимание, что никаких изменений в Конституции Украины о включении туда какого-то особого статуса не будет и это исключено”, – отметил политик.

По словам Резникова, украинская делегация в ТКГ также прорабатывает возможность изменений “Минска”. Кроме этого, дипломат напомнил, что только Рада располагает инструментами по определению порядка проведения выборов в ОРДЛО, которые Киев согласует исключительно после деоккупации территории. Этим заявлением Резников дал понять, что голосования 25 октября в так называемых “Л/ДНР” не будет.

Со слов политика, зачастую оппоненты Киева нарушают правила “игры” во время переговоров ТКГ, но украинской делегации все же удается добиваться выгодных соглашений.