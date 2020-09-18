Резников: “Безопасная реинтеграция Донбасса будет длиться минимум одно поколение”

Реинтеграция временно оккупированных территорий Украины будет длиться 25 лет.

Об этом во время выступления на час вопросов к правительству сообщил вице-премьер-министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, пишет “ЛБ”

“Реинтеграция территорий, которые сейчас временно оккупированы, не будет происходить сразу после окончания войны. Конец войны и реинтеграция будут не совпадать по времени. Потому мы говорим о безопасной реинтеграции – такой, которая не покромсает страну и не создаст новых рисков”, – сообщил Резников.

Он добавил, что безопасная реинтеграция продлится минимум одно поколение. В качестве примера вице-премьер добавил, что в Германии до сих пор есть различия между восточной и западной частями.

“Хочу обратить внимание на те шаги, которые мы считаем необходимыми. После горячей фазы конфликта наступает переходный период. Его важная часть – создание механизмов переходного правосудия. Согласно принципам ООН, это право на правду и справедливость. Нам нужен закон об ответственности, кто такие коллаборационисты, преступники, а кто заложники, кто подпадает под амнистию, а кто нет “, – пояснил Резников.