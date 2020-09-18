Подпольное игорное заведение выявили на Луганщине

Вчера, 17 сентября, оперативники Старобельского отдела полиции совместно с сотрудниками управления ДВБ НПУ во время проведения санкционированного обыска обнаружили в помещении бывшего заведения общественного питания подпольное игровое заведение.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области, передает “Луганский Радар”.

Во время осмотра помещения полицейскими выявлено компьютерную технику, которая использовалась для предоставления услуг – 12 компьютеров, 12 мониторов и 12 клавиатур, ноутбук, 2 мобильных телефона, 5 флеш-накопителей, тетрадь с бухгалтерскими записями, а также деньги в сумме 3767 грн.

Сейчас полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению владельцев помещения и обнаруженного имущества.

Данный факт в ЕРДР по ст. 203-2 УК Украины «Занятие игорным бизнесом». Владельцам нелегального бизнеса грозит наказание в виде штрафа от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.