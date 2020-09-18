За неделю КПВВ “Станица Луганская” пересекли более 22 тысяч человек

Определенные командующим ООС контрольные пункты въезда-выезда функционируют по осенним графику, ежедневно с 07.00 до 18.30.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает “Луганский Радар”.



Бесперебойно продолжает функционировать КПВВ «Станица Луганская», где пропускные операции осуществляются ежедневно. За неделю в этом КПВВ линию разграничения пересекли 22 508 человек, из них -10 711 человек последовали на контролируемую территорию, а 11 797 в сторону временно оккупированной Луганщины.

На прошлой неделе российские вооруженные формирования продолжали препятствовать свободному движению людей через линию разграничения напротив временно оккупированной Донетчины. Так, пропуск граждан через дорожный коридор «Донецк-Мариуполь» оккупанты осуществляют дважды в неделю, в понедельник и пятницу. Всего за указанный период из КПВВ «Новотроицкое» 174 гражданина и 39 транспортных средств попали на контролируемую территорию, одновременно 386 граждан и 40 транспортных средств последовали на временно оккупированную территорию Украины.

Через контрольный пункт въезда-выезда «Марьинка», который по решению командующего операции Объединенных сил открыт для пропуска, движение не осуществлялся. Этот дорожный коридор остается полностью заблокированным оккупантами.

Кроме того, на этой неделе из-за КПВВ «Новотроицкое» на выезд в ВОТ последовали 12 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса международная организация направила продуктовые и гигиенические наборы, строительные материалы и оборудование для систем водоснабжения. Общий вес гуманитарного груза составил почти 204 тонны.