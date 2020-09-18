English Planet – эффективные занятия английского языка для детей на курсах

В современном мире в перечень базовых знаний при трудоустройстве включено знание английского языка. Без навыков международных коммуникаций, сотруднику любой специальности закрыты двери в перспективно развивающиеся компании. Несмотря на то, что английский язык учат в школах, реальные знания и эффективность обучения можно получить только на специализированных курсах для детей. Поэтому ответственные родители заблаговременно ищут для ребенка профессиональные программы. Качественные курсы английского языка в Киеве в школе English Planet – это именно то, что вам нужно. Вы сможете посетить сайт, чтобы более подробно узнать о школе и ознакомиться с курсами, которые здесь предлагают. Удобный и простой интерфейс, где все удачно распределено в соответствующих категориях, позволит значительно сэкономить время на ознакомление с предложениями и принятие верного решения. Здесь есть возможность пройти тест в режиме онлайн. Для вас – разговорный клуб Летний лагерь. А еще – блог с полезными и интересными статьями. Есть возможность бесплатно проконсультироваться и получить разъяснения по возникшим вопросам, помощь в принятии верного решения.

Много важного и полезного дает английский язык для детей. Изучая английский язык в раннем возрасте, малыши значительно отличаются от своих ровесников. Они лучше разговаривают на родном, более общительны и раскованы, у них более широк кругозор. Дети, которые занимаются изучением английского языка в дошкольном возрасте, потом лучше учатся в школе. им легко даются школьные дисциплины, они более уверены в своих силах. У них сформирована способность применять навыки изучения английского языка по отношению к другому. Ранний английский – это залог уверенности в себе. Тренируется память. Дети легко впитывают тонкости фонетики английского языка. им проще будет воспроизвести самые незначительные оттенки сложных звуков. Рано начав изучение английского языка, ребенку не придется много работать над произношением, а также грамматикой. все впитывается в детском возрасте легко и естественно. Уже к школьному возрасту ребенок сможет говорит на английском практически без акцента.

Благодаря изучению английского языка, ребенок демонстрирует ментальный рост. он открыт миру и новым знаниям, мыслит прогрессивно и современно. Ученики школы English Planet научатся свободно общаться на английском языке и найдут в будущем перспективную работу в международных компаниях.

Некоторые выпускники уезжают учиться за границу. Интерактивность – важная составляющая. несмотря на то, что уровень полученных знаний достаточно высок, ученики не проводят время за постоянной зубрежкой. Большинство информации дети способны воспринимать в игровой и развлекательной форме. Английский для детей с English Planet – это увлекательный обучающий процесс.

Формат обучения достаточно интересен. Это и совместное проведение досуга, и проведение мероприятий школы исключительно на английском языке. Ученики вместе отмечают праздники, устраиваются и тематические вечеринки. В воскресенье смотрят интересные фильмы на языке оригинала, а также проводят дискуссии на тему просмотренного. В школе есть и собственный драмкружок.

Важная составляющая – общение с носителями английского языка.