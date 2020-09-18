Северная часть Луганщины может остаться без электроэнергии из-за ремонта воздушной ЛЭП “ЛуТЭС – Лисичанская”

С 21 по 25 сентября 2020 запланирован вывод в ремонт ВЛ 220 кВ «ЛуТЭС – Лисичанская» для выполнения плана годовых текущих ремонтов для устранения дефектов на оборудовании ВЛ-220 кВ.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации со ссылкой на данные ООО “ЛЭО”.

Отмечено, что при включенной в работу ПС 500 кВ «Кременская» обеспечивается необходимый уровень мощности для обеспечения нагрузки потребителей Луганской области в полном объеме.



Но в случае аварийного отключения АТ-1 на ПС 500 кВ «Кременская» существует вероятность временного обесточивания северной части Луганской области при условии срабатывания делительной автоматики на транзитных связях 110 кВ.